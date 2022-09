Morador de rua denuncia furto na Barra Funda para evitar ser acusado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa - o assoalho de madeira de uma escola abandonada no Xaxim foi furtado em Junho passado, quando um homem foi preso

As antigas construções em madeira, como casas, escolas e barracões, tem sido alvos de furtos constantes, por conta dos altos valores que tábuas de madeira de lei podem alcançar no mercado. Neste feriado de 7 de setembro, em Apucarana, uma pessoa em situação de rua acionou a Polícia Militar para denunciar que pessoas estavam desmanchando uma casa de madeira nos fundos de um barracão abandonado há anos na Barra Funda, um dos bairros mais antigos da cidade. O morador de rua temia que, por estar improvisando abrigo no local há algum tempo, fosse apontado como responsável pelo crime.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Homem é preso ao roubar assoalho de escola abandonada no Xaxim

A ocorrência policial foi registrada na Avenida Governador Roberto da Silveira, em frente a uma antiga empresa têxtil, no início da noite desta quarta-feira (7). Há uma casa de madeira nos fundos do barracão, que está abandonado há muito tempo.

continua após publicidade .

O homem, que é morador de rua e que “mora” de favor no local, explicou aos policiais que passou a ouvir barulhos nos fundos do barracão e, ao verificar, percebeu que algumas pessoas estavam desmanchando a casa velha, provavelmente para furtar as tábuas de madeira. O morador de rua disse que tentou contato com as pessoas, perguntando se elas tinham permissão do proprietário do local.

Segundo o morador de rua, como as pessoas disseram que não tinham tal permissão, ele decidiu acionar a Polícia Militar para informar sobre o caso para evitar que eventualmente ele pudesse ser acusado pelo furto das tábuas, uma vez que ele mora improvisadamente no barracão da frente.

Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao endereço, as pessoas já não estavam mais no local. Os policiais relataram que encontraram apenas algumas tábuas e madeiras empilhadas, prontas para serem removidas. Os policiais informaram que, como o imóvel se encontra abandonado há anos, não havia informações sobre o proprietário para que pudesse ser informado sobre os fatos.

O homem em situação de rua, solicitante, foi orientado pelos policiais, no local. Segundo o setor de comunicação do 10º Batalhão de Polícia Militar, o morador de rua usou um celular para acionar o 190.

Siga o TNOnline no Google News