Morador de Ponta Grossa, preso em Apucarana está desaparecido; entenda

Sidenei da Aparecida de Lima, de 46 anos está desaparecido

Sidenei da Aparecida de Lima, de 46 anos, morador de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, no Paraná, estaria desaparecido na região de Apucarana, norte do estado. Ele teria vindo à região para trabalhar, se envolveu em uma ocorrência policial na cidade de Cambira na última sexta-feira, 31, foi detido e encaminhado para a delegacia de Apucarana, e liberado em seguida. Depois disso, o homem não foi mais visto e não fez contato com a família.

Segundo a cunhada de Sidenei, Reni da Aparecida Oliveira, ele teria vindo para o norte do estado junto com o patrão, para trabalhar como pedreiro na cidade de Cambira. Na sexta-feira, 31/03, ele teria tido um surto, invadiu uma casa e acabou preso. Ela disse ainda que o cunhado costuma viajar para trabalhar em outras cidades, nunca desapareceu antes e nunca sofreu surto. Ela afirmou também que ele é saudável e não faz uso de remédios.

"Estamos sem entender, sem saber o que fazer. Peço por favor, se alguém souber onde ele está, que nos avise. Estamos muito angustiados", disse Reni.

O desaparecimento

A Polícia Militar foi acionada na noite de sexta-feira (31/03) para prender um homem suspeito de invadir uma residência localizada na Rua Romualdo Sperândio, área central de Cambira, no Vale do Ivaí. Sidenei da Aparecida de Lima havia sido contido com um cinto de couro pela população. De acordo com o boletim de ocorrência, a dona da casa relatou que estava saindo do imóvel quando ele invadiu o local. Questionado, Sidenei afirmou que estava fugindo de um outro indivíduo que tentava agredi-lo sem motivo aparente. Os vizinhos e familiares que socorreram a mulher utilizaram um cinto de couro para amarrar as mãos do homem. Nenhum objeto da casa foi furtado.

Sem um dos pares do sapato, que alegou ter perdido durante a fuga, Sidenei foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Apucarana. Após ser liberado, ele teria desaparecido e agora é procurado por familiares.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Sidenei da Aparecida de Lima, de 46 anos, pode entrar em contato pelo telefone 42 9 9942 2220. Falar com Reni.

