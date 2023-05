Morador de fazenda é agredido com coronhada durante roubo em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O crime aconteceu por volta das 23h desta terça

Pelo menos quatro ladrões, dois armados, invadiram uma fazenda localizada na região da Estrada da Juruba em Apucarana, norte do Paraná. O morador da propriedade foi agredido com uma coronhada, porém, os bandidos fugiram sem levar nada, pois viaturas da Polícia Militar (PM) chegaram no local.

continua após publicidade .

Conforme a morador da fazenda, ele e a família ouviram barulhos de pessoas arrombando a porta e já ligou no 190, lodo depois, janelas da casa foram quebradas e os bandidos ameaçaram matar todos. O crime aconteceu por volta das 23h desta terça-feira (9).

- LEIA MAIS: Presos no Correia de Freitas estão envolvidos em roubos, diz delegado

continua após publicidade .

Um dos criminosos, com um revólver, agrediu o morador com uma coronhada na cabeça. Os bandidos pegaram diversos objetos e eletrônicos da casa e colocaram no carro da família, um Chevrolet/Astra, porém, o grupo abandonou o veículo no local, pois as viaturas da PM chegaram na fazenda.

Os bandidos fugiram correndo por uma região de mata, que dá acesso ao Residêncial Fariz Gebrim. Buscas foram realizadas, mas até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Siga o TNOnline no Google News