Morador de Cascavel desaparecido é encontrado em Apucarana

José Luiz da Silva, de 49 anos, morador de Cascavel, que estava desaparecido desde o dia 30 de março, foi encontrado em Apucarana, na tarde desta terça-feira (19). A Patrulha Rural da Polícia Militar (PM) recebeu denúncias de que um homem estava vivendo em situações precárias na região da Caixa de São Pedro.

Conforme a patrulha, José estava pernoitando no pátio de um posto localizado na PR-444. "O pessoal do posto contou que ele já estava há vários dias ali, aparentando confusão mental, então arrumaram roupas para ele e cederam o banheiro para banho. Mas ele estava em péssimas condições e ao checar o nome dele, encontramos um boletim de ocorrência de desaparecido", explicou o sargento Gonçalves.

Ainda de acordo com o sargento, no B.O não constava o número de telefone dos familiares, então ele entrou em contato com a PM de Cascavel. Uma equipe foi até a casa dos parentes e informaram que ele foi encontrado. "Nós encaminhamos o homem para a Casa de Misericórdia, que acolheu ele, e ontem mesmo a família já veio buscá-lo. Eles estavam bem preocupados, achando que algo pior tinha acontecido com ele", disse.

O sargento deixa uma orientação. "Em casos de registro de desaparecimento, é importante que a pessoa deixe sempre um número para contato, pois assim, facilita o nosso trabalho e o reencontro com os familiares", finaliza.