Morador de Califórnia é preso com cocaína em bar na Vila Reis

Na noite desta quarta-feira (7), por volta das 21h09, um morador de Califórnia, no Vale do Ivaí, foi preso em um bar localizado no distrito da Vila Reis, em Apucarana, após policiais militares encontrarem 4,1 gramas de cocaína com ele.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe do canil recebeu denúncias de tráfico de drogas no estabelecimento. Ao chegarem no local e realizarem buscas no suspeito, os policiais encontraram seis eppendorfs com cocaína.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão o homem e ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Conforme as autoridades, o cão Zara foi utilizado, mas nenhuma outra droga foi localizada no local.

