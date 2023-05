Morador de Apucarana tenta matar ex-mulher em Londrina

Da Redação

O homem é procurado pela polícia

Um homem, de 26 anos, morador de Apucarana, é procurado por tentativa de feminicídio. Ele, segundo a polícia, é o principal suspeito de usar um facão e golpear a ex-mulher, de 32 anos, em Londrina, norte do Paraná. A vítima foi atingida no rosto e braço, sofrendo ferimentos graves.

O crime aconteceu no início da noite deste terça-feira (9), na Rua Guaranis, na Vila Casoni. O Siate do Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu a mulher, que ficou com o rosto bastante ferido, além de cortes pelo braço. Ela foi levada para o Hospital Universitário passou por cirurgia e segue internada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atendeu a ocorrência.

Familiares da vítima contaram para a Polícia Militar (PM), os dois estão separados, mas desde o fim do relacionamento, a jovem sofreu diversas ameaças, inclusive, havia se mudado para Goiânia, para fugir do homem, e ele foi até o outro estado atrás dela.

A vítima, em nova tentativa de fugir do ex, voltou para Londrina, trocou de endereço, mas o homem descobriu o local em que ela estava vivendo. O agressor surpreendeu a mulher e atacou a moça com golpes de facão.

Após o crime ele fugiu. O suspeito tem familiares e também mora em Apucarana. A polícia do município já foi avisada do caso.

Colaborou com informações, site Tarobá News.

