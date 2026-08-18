Morador de Apucarana que sofreu queimaduras ao usar celular na tomada segue em estado grave
Vítima foi transferida ao Hospital Universitário de Londrina após ter 43% do corpo atingido pelo fogo
O Hospital Universitário (HU) de Londrina atualizou nesta manhã de terça-feira (18) o estado de saúde do morador de Apucarana, de 39 anos, que sofreu graves queimaduras na noite de segunda-feira (17). O acidente aconteceu após um princípio de incêndio causado pelo uso de celular conectado ao carregador na tomada.
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Segundo a assessoria do hospital, o homem sofreu queimaduras em aproximadamente 43% do corpo, encontra-se entubado e sedado. O estado dele é considerado grave. Ele foi transferido do Hospital da Providência, em Apucarana, para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do HU de Londrina ainda na noite de segunda-feira.
O incidente provocou um incêndio no quarto da residência, localizada na Rua Manoel Bernardo dos Reis, no Distrito de Vila Reis. A tragédia só não foi maior graças à ação rápida do vizinho, o segurança Francisco Marcílio Batista. Ele estava no quintal de sua casa quando percebeu as chamas e os gritos de desespero do morador ao lado.
"Foi um baita de um susto. Eu tinha saído no quintal de casa para olhar um equipamento que eu tinha deixado para teste. Logo em seguida eu vi a labareda de fogo na janela dele e ele pedindo socorro. Ele tirando a camisa, que estava incendiando, e daí eu já peguei uma mangueira de água e acabei fazendo a primeira contenção do fogo no local", relatou o segurança.
Segundo Francisco, as chamas se concentraram apenas na cama e em parte do quarto. "Não chegou nem a pegar o forro, que era de madeira. Se pega para cima, tinha sido pior a situação", destacou, ressaltando o choque com a cena: "É assustador. A gente não imagina uma situação dessa. Ainda mais que a gente está tranquilo dentro de casa, de uma hora para outra vê uma cena dessa na frente da gente".
Além do Samu, que encaminhou o homem para o Hospital da Providência, o Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou dois caminhões Auto Bomba Tanque e Resgate (ABTR) ao local. No entanto, quando as equipes chegaram, a situação já estava controlada.