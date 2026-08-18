Morador de Apucarana que sofreu queimaduras ao usar celular na tomada segue em estado grave

O Hospital Universitário (HU) de Londrina atualizou nesta manhã de terça-feira (18) o estado de saúde do morador de Apucarana, de 39 anos, que sofreu graves queimaduras na noite de segunda-feira (17). O acidente aconteceu após um princípio de incêndio causado pelo uso de celular conectado ao carregador na tomada.

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Segundo a assessoria do hospital, o homem sofreu queimaduras em aproximadamente 43% do corpo, encontra-se entubado e sedado. O estado dele é considerado grave. Ele foi transferido do Hospital da Providência, em Apucarana, para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do HU de Londrina ainda na noite de segunda-feira.

O incidente provocou um incêndio no quarto da residência, localizada na Rua Manoel Bernardo dos Reis, no Distrito de Vila Reis. A tragédia só não foi maior graças à ação rápida do vizinho, o segurança Francisco Marcílio Batista. Ele estava no quintal de sua casa quando percebeu as chamas e os gritos de desespero do morador ao lado.





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Incidente ocorreu quando vítima usava celular na tomada - Foto: TNOnline Incidente ocorreu quando vítima usava celular na tomada - Foto: TNOnline

"Foi um baita de um susto. Eu tinha saído no quintal de casa para olhar um equipamento que eu tinha deixado para teste. Logo em seguida eu vi a labareda de fogo na janela dele e ele pedindo socorro. Ele tirando a camisa, que estava incendiando, e daí eu já peguei uma mangueira de água e acabei fazendo a primeira contenção do fogo no local", relatou o segurança.

Segundo Francisco, as chamas se concentraram apenas na cama e em parte do quarto. "Não chegou nem a pegar o forro, que era de madeira. Se pega para cima, tinha sido pior a situação", destacou, ressaltando o choque com a cena: "É assustador. A gente não imagina uma situação dessa. Ainda mais que a gente está tranquilo dentro de casa, de uma hora para outra vê uma cena dessa na frente da gente".

Além do Samu, que encaminhou o homem para o Hospital da Providência, o Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou dois caminhões Auto Bomba Tanque e Resgate (ABTR) ao local. No entanto, quando as equipes chegaram, a situação já estava controlada.

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