Morador de Apucarana que morreu após explosão de celular será sepultado nesta segunda
Fabio Alex Boturi, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos depois de ficar internado no Hospital Universitário (HU) de Londrina desde o último dia 17
O morador de Apucarana que faleceu ao sofrer queimaduras severas após um celular explodir enquanto o aparelho carregava na tomada será sepultado nesta segunda-feira (31). Fabio Alex Boturi, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos depois de ficar internado no Hospital Universitário (HU) de Londrina desde o último dia 17, quando ocorreu o incidente.
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O homem, que trabalhava como servente de pedreiro, deixa três filhos. Segundo informações da Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório acontece na capela do Distrito de Vila Reis. O enterro está marcado para as 17 horas, no Cemitério Municipal de Califórnia.
O acidente aconteceu na residência onde a vítima morava, na Rua Manoel Bernardo dos Reis, no Distrito de Vila Reis, no último dia 17. Fabio utilizava o aparelho conectado à rede elétrica quando houve um princípio de incêndio. As chamas se espalharam rapidamente, atingindo as roupas do paciente e a cama em que ele estava.
Um vizinho que estava no quintal ao lado ouviu os gritos de socorro, visualizou as labaredas pela janela e utilizou uma mangueira de jardim para apagar o fogo no corpo da vítima e conter o foco no quarto.
Após a ação do vizinho, o socorro especializado chegou ao local. O atendimento à ocorrência mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, que enviou dois caminhões de resgate para garantir o controle total do cenário. Os socorristas realizaram os primeiros socorros e encaminharam o homem inicialmente ao Hospital da Providência, em Apucarana.
Contudo, devido à extensão e à severidade das lesões, ele precisou ser transferido ainda no dia 17 para o centro de referência em queimados do HU de Londrina.