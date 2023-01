Morador de Apucarana procura a polícia ao ter carro atingido por ovos

Da Redação

O dono do carro disse que deixou o veículo em frente a casa dele

Um homem procurou a Polícia Civil de Apucarana, na manhã desta terça-feira (24), para denunciar que uma pessoa jogou ovos no carro dele. O veículo modelo Fiat Strada estava estacionado na Rua Santo André, no Núcleo Dom Romeu.

O dono do carro disse que deixou o veículo em frente a casa dele, que ouviu a voz de uma mulher e risadas. Ao sair, a surpresa, para-brisa do veículo sujo de ovos. Ele registrou um Boletim de Ocorrência e repassou detalhes para a polícia.

