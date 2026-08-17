Morador de Apucarana (PR) sofre queimaduras de 2º grau após usar celular na tomada

Um homem sofreu queimaduras de segundo grau após o celular que ele utilizava, conectado à tomada, pegar fogo na noite desta segunda-feira (17), na Vila Reis, em Apucarana. O incidente provocou um incêndio no quarto da residência, e a vítima precisou ser socorrida e encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital da Providência.

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A tragédia só não foi maior graças à ação rápida do vizinho, o segurança Francisco Marcílio Batista. Ele estava no quintal de sua casa quando percebeu as chamas e os gritos de desespero do morador ao lado.

"Na verdade, foi um baita de um susto. Eu tinha saído no quintal de casa para olhar um equipamento que eu tinha deixado para teste. Logo em seguida eu vi a labareda de fogo na janela dele e ele pedindo socorro. Ele tirando a camisa, que estava incendiando, e daí eu já peguei uma mangueira de água e acabei fazendo a primeira contenção do fogo no local", relatou o segurança.

A intervenção com a mangueira impediu que o fogo tomasse grandes proporções no imóvel. Segundo Francisco, as chamas se concentraram apenas na cama e em parte do quarto. "Não chegou nem a pegar o forro, que era de madeira. Se pega para cima, tinha sido pior a situação", destacou, ressaltando o choque com a cena: "É assustador. A gente não imagina uma situação dessa. Ainda mais que a gente está tranquilo dentro de casa, de uma hora para outra vê uma cena dessa na frente da gente".

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou dois caminhões Auto Bomba Tanque e Resgate (ABTR) ao local. No entanto, quando as equipes chegaram, a situação já estava controlada.

O soldado Jefferson, que atendeu à ocorrência, confirmou o sucesso da ação do vizinho e detalhou o estado de saúde da vítima. "Quando chegamos aqui, o vizinho tinha pulado a janela e acabou intervindo com sucesso, graças a Deus. Uma vítima que estava no quarto acabou tendo umas queimaduras de segundo grau, acredito que na parte do tórax e membros superiores, mas nada de intoxicação pela fumaça", explicou.

Os bombeiros realizaram a vistoria do ambiente para garantir que não havia mais perigo no local. "As chamas estavam praticamente extintas, sem algum risco de voltar", concluiu o soldado. O estado de saúde atualizado do homem internado no Hospital da Providência não foi divulgado até o fechamento desta reportagem.