Morador de Apucarana perde R$1.780 em golpe pelo celular; entenda

Um morador de Apucarana, no Norte do Paraná, procurou a Polícia Militar (PM) na sexta-feira (3) após cair em um golpe no dia anterior. Ele contou que estava no horário de almoço quando recebeu uma mensagem via WhatsApp com a foto de um sobrinho. Na mensagem, o suposto familiar pedia para o tio pagar um boleto, pois o aplicativo dele não estava funcionando.

Sem desconfiar do golpe, o homem foi até a sua residência e pegou dinheiro em espécie. Na sequência, foi ate uma lotérica no centro da cidade e realizou o pagamento do boleto no valor de R$1.780,00, sendo como beneficiário do boleto o Mercado Pago.

Posteriormente, ele retornou ao seu trabalho e, na hora do café da tarde, viu que seu sobrinho havia postado no status do WhatsApp que estavam usando a foto dele e pedindo para pagar boletos, informando que seria um golpe.

Após ver o status de seu sobrinho, ele percebeu que foi enganado. Por isso, procurou a PM para registrar boletim de ocorrência.

