Morador de Apucarana perde R$ 8 mil em golpe no Vale do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O comprador fez um Pix e então foi bloqueado nas redes sociais

Um morador de Apucarana entrou em contato com a Polícia Militar (PM) após cair em um golpe e perder R$ 8 mil, nesta quinta-feira (05). O homem pretendia comprar uma moto, na cidade de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, mas tanto ele quanto o vendedor foram enganados.

continua após publicidade .

Conforme boletim de ocorrência, a vítima viu um anúncio de venda de uma motocicleta Honda CG 125 Titan, no Facebook. Ele entrou em contato com o proprietário do veículo, e os homens conseguiram chegar em um acordo para a negociação.

LEIA MAIS: Golpe de veículo anunciado na internet faz nova vítima em Cambira

continua após publicidade .

O apucaranense se dirigiu então até o município de Jandaia do Sul para efetuar a compra. Para isso, ele realizou uma transferência via Pix, no valor de R$ 8 mil, para a conta de um suposto intermediador. Esse homem estaria em contato com ambas as partes da negociação e ficaria com R$ 1 mil da venda, o restante seria repassado ao proprietário da motocicleta.

Após receber o valor, no entanto, o intermediário não compareceu ao local combinado e bloqueou ambos os homens, vendedor e comprador, e ficou com todo o montante. Os envolvidos no caso foram orientados pelas autoridades.

Siga o TNOnline no Google News