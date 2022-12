Morador de Apucarana morto em confronto é velado no Jd. Ponta Grossa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Guilherme José de Miranda Ferreira, de 24 anos, morreu após confronto com a Polícia Militar (PM)

O morador de Apucarana, Guilherme José de Miranda Ferreira, de 24 anos, que morreu após confronto com a Polícia Militar (PM), é velado na Capela do Jardim Ponta Grossa, o sepultamento deve ocorrer às 15h desta quarta-feira (14), no Cemitério Cristo Rei, informou a Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa).

continua após publicidade .

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte precoce do jovem. O confronto aconteceu na madrugada de terça-feira (13), entre as cidades de Iguaraçu e Ângulo, no norte do Paraná. Celso Luis Lopes Jardim, de 31 anos, de Apucarana, também morreu durante a troca de tiros. Detalhes sobre o velório e sepultamento de Celso ainda não foram repassados.

fonte: Reprodução Celso Luis Lopes Jardim, de 31 anos, de Apucarana, também morreu durante a troca de tiros

continua após publicidade .

O confronto:

Dois apucaranenses morreram e outros três moradores da cidade foram presos após confronto com a Polícia Militar (PM), na madrugada desta terça-feira (13), entre as cidades de Iguaraçu e Ângulo, no norte do Paraná.

De acordo com o site Plantão Maringá, que conseguiu confirmar com o Instituto Médico Legal (IML), os homens que morreram são: Guilherme José de Miranda Ferreira, de 24 anos e Celso Luis Lopes Jardim, de 31 anos, ambos moradores de Apucarana.

continua após publicidade .

Outros quatro homens, três de Apucarana, de 19, 27 e de 43 anos foram presos. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe da Rotam de Colorado realizava patrulhamento na região, quando avistou um comboio de veículos.

Com a aproximação da viatura, os suspeitos deixaram os veículos e fugiram. A PM repassou que durante a fuga, os envolvidos começaram a atirar contra a equipe, que revidou e atingiu um deles, os outros, continuaram correndo.

A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamada, porém, o rapaz ferido pelo tiro, morreu no local. Com ele, conforme a PM, foi encontrado um revólver calibre 38.



continua após publicidade .

Com apoio do pelotão do Choque de Maringá, com drone e equipamentos de visão noturna, os policiais conseguiram encontrar os outros envolvidos, uma nova troca de tiros aconteceu e o outro rapaz morreu. No local foi apreendido uma pistola 9 milímetros.

Nenhum policial ficou ferido. Os moradores de Apucarana foram abordados próximo a uma estrada rural. Os detidos, de 19 e 27 anos, segundo a polícia, possuem passagens por tráfico de drogas. O de 43 anos já foi preso pelos crimes de roubo, furto, homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

No local, foram apreendidos um caminhão, uma van e dois carros. Durante a ação a PM recebeu a informação de que um homem, todo sujo de barro estava na rodoviária tentando embarcar, uma equipe foi até o local e prendeu o suspeito.



Os envolvidos no confronto seriam suspeitos de roubos naquela região. Mais detalhes serão repassados nesta quarta-feira (13).

Siga o TNOnline no Google News