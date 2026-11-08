Morador de Apucarana morre em acidente na BR-376

Passageiro de 34 anos morreu no local; motorista, também de Apucarana, foi encaminhado à delegacia

Um homem de 34 anos, morador de Apucarana, morreu em um acidente na tarde deste sábado (7), no quilômetro 278 da BR-376, em Marilândia do Sul. Ele era passageiro de um GM Kadett bordô. O motorista, de 28 anos, não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apresentou resultado positivo no teste do bafômetro, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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As equipes policiais foram acionadas pelo Corpo de Bombeiros de Apucarana por volta das 14h. No trecho onde ocorreu o acidente, os agentes encontraram o carro com danos na lateral direita. A suspeita inicial é de que o veículo tenha atingido a defensa metálica da rodovia.

O passageiro morreu no local. O corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Apucarana. A identificação da vítima não foi informada.

Durante o atendimento, uma consulta aos sistemas policiais identificou que o condutor, também residente em Apucarana, não possuía habilitação. Diante da suspeita de consumo de bebida alcoólica, ele passou pelo teste do bafômetro no Hospital da Providência, em Apucarana. O equipamento registrou 0,40 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

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Após os procedimentos, o motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Marilândia do Sul. As circunstâncias do acidente serão investigadas.