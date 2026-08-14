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Morador de Apucarana morre após sofrer AVC três dias antes de completar 33 anos

Kayque Finoti Prates Nogueira trabalhava como comerciante de camisetas; ele deixa esposa e quatro filhos

Escrito por Da Redação
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Morador de Apucarana morre após sofrer AVC três dias antes de completar 33 anos
Autor Kayque Finoti Prates Nogueira tinha 32 anos - Foto: Arquivo da Família

O comerciante de camisetas de Apucarana, Kayque Finoti Prates Nogueira, de 32 anos, morreu nesta sexta-feira (14) em decorrência de uma parada cardíaca. Ele completaria 33 anos na próxima segunda-feira (17). A morte foi confirmada por familiares do rapaz ao TNOnline.

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Segundo informações da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório de Kayque será realizado na Capela Mortuária Central de Apucarana a partir das 19h30 e o sepultamento está agendado para a manhã deste sábado (15), às 9 horas, no Cemitério Municipal de Borrazópolis.

Kayque, que era muito conhecido no comércio de Apucarana, deixa mulher e quatro filhos. Ele estava hospitalizado no Hospital Norte Paranaense (Honpar), de Arapongas, e vinha sofrendo com problemas de saúde. Após o AVC, ele teve uma parada cardíaca e não resistiu.

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Apucarana avc Familiar Obituário SAÚDE
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