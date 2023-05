Morador de Apucarana morre após ser baleado em Londrina

Um morador de Apucarana, no norte do Paraná, foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (27), em Londrina, também no interior do estado. A informação foi confirmada ao TNOnline pelo Instituto Médico Legal (IML) londrinense para onde o corpo foi encaminhado.

continua após publicidade

A vítima, identificada como Maicon Jorge da Silva, de 30 anos, foi encontrada com várias perfurações provocadas por arma de fogo, na rua Newton Braga no Jardim Santos Dumont, na zona leste da cidade, nas imediações do aeroporto regional.

- LEIA MAIS: Jovem é assassinado no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana

continua após publicidade

Segundo a Polícia Militar (PM), uma equipe foi acionada por moradores daquela região que escutaram diversos disparos perto das 4 horas da madrugada. Maicon foi encontrado próximo a um carro, um GM Cruze. O veículo, que também foi atingido por diversos tiros, estava com as portas e o porta-malas abertos. A Polícia Civil foi acionada e o crime será investigado pela Delegacia de Homicídios.

De acordo com informações do IML de Londrina, Maicon é natural de Apucarana. Os familiares já fizeram o reconhecimento do corpo e até às 10h50 aguardavam a liberação para velório e sepultamento. Exame de necropsia deve apontar quantos tiros acertaram a vítima.

Foto por REPRODUÇÃO/Derick Fernandes / 24H News Maicon Jorge da Silva, de 30 anos, morreu após ser baleado

Com informações do site 24 H News.

Siga o TNOnline no Google News