Morador de Apucarana ganha prêmio de R$ 10 mil do Nota Paraná

O Nota Paraná e o Paraná Pay sortearam nesta quinta-feira (11) os R$ 5 milhões em prêmios que são distribuídos mensalmente entre contribuintes que colocam CPF nas notas fiscais e entidades assistenciais do estado cadastradas nos programas. Um morador de Apucarana, no norte do Estado, ganhou um dos prêmios de R$ 10 mil.

Além do sortudo apucaranense, consumidores de mais sete municípios foram contemplados com o prêmio. Conforme informações, os ganhadores são das cidades de Londrina (2), Curitiba (2), Coronel Vivida, Campo Mourão, Lapa, Paranaguá e Rolândia. No total, dez participantes foram contemplados com R$ 10 mil cada e outras 15 mil pessoas receberam o valor de R$ 50.

O prêmio máximo, de R$ 1 milhão, saiu para um contribuinte de Maringá. Ele gastou, no total, R$ 5.365,26 e concorreu com 36 notas fiscais e 27 bilhetes. Já o segundo maior prêmio, de R$ 100 mil, foi para um morador de Pien. O consumidor concorreu com 2 notas fiscais e 99 bilhetes – ela teve um gasto total de R$ 19 mil. Por fim, o terceiro maior prêmio, de R$ 50 mil, foi faturado por uma moradora de Campina da Lagoa, que concorreu com 6 notas fiscais e 119 bilhetes.

Ganhou? Saiba o que fazer

Os ganhadores podem verificar os bilhetes premiados através do aplicativo ou do site do Nota Paraná, e transferir o valor para a conta cadastrada no programa.



O programa também devolve aos contribuintes cadastrados parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista do Estado. Para verificar se possui bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo (versões Android e iOS) ou no site do Nota Paraná e inserir CPF e senha. Não são encaminhadas mensagens por WhatsApp nem por outros aplicativos.

