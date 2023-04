Morador de Apucarana fica gravemente ferido após levar facada

Da Redação

Vítima se negou a dar informações sobre o seu agressor

Um homem de 30 anos ficou gravemente ferido após levar uma facada, na noite de sábado (1), em Apucarana, norte do Paraná. A situação foi registrada na Rua Denhei Kanashiro, no Jardim Aeroporto, por volta das 22h40.

Conforme informações do boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para acompanhar uma situação envolvendo uma vítima com ferimento provocado por uma arma branca.

No local, a vítima relatou à PM que havia se desentendido com três pessoas e uma delas desferiu o golpe de faca. Ainda segundo a polícia, o homem ferido negou passar mais informações sobre a autoria. Ele recebeu os primeiros atendimentos na ambulância do Samu e foi encaminhado ao Hospital da Providência com ferimento considerado grave.

