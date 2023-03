Morador de Apucarana fica ferido após levar facada e pauladas

Da Redação

Vítima teve lesões no crânio provocadas pelas pauladas

Um homem, de 46 anos, ficou ferido após ser esfaqueado e espancado com socos e pauladas na cabeça, na noite de sábado (4), em Apucarana, norte do Paraná. A situação ocorreu dentro de uma casa, no Jardim América, e a motivação é investigada.

A Polícia Militar (PM) encontrou a vítima ferida após ser acionada para atender uma ocorrência de dano. Uma senhora, de 56 anos, que mora nas proximidades relatou que um homem teria passado por cima de seu telhado e danificado diversas telhas de sua casa. O autor teria fugido sentido a uma localidade conhecida como 'Chacrinha'.

Durante as buscas pelo autor, os policiais se depararam com moradores prestando socorro a um homem, que estava ferido, em via pública. A vítima apresentava uma perfuração na perna e lesões no crânio. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital da Providência.

Antes de ser encaminhada ao hospital, a vítima relatou à PM que foi sequestrado de sua casa por dois homens que o levaram para outro local, onde as agressões ocorreram. Segundo a vítima, o objetivo da dupla era matá-la.

Os policiais localizaram o local onde as agressões teriam ocorrido e apreenderam diversas embalagens utilizadas para condicionar cocaína. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso. A Polícia Civil deve apurar a motivação da tentativa de homicídio.

