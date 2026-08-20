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BOLETIM ATUALIZADO

Morador de Apucarana ferido após celular explodir segue intubado e em estado gravíssimo

Novo boletim médico do HU de Londrina aponta que a vítima de 39 anos permanece na Unidade de Tratamento de Queimados sob cuidados intensivos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Morador de Apucarana ferido após celular explodir segue intubado e em estado gravíssimo
Autor Fogo começou pelo celular e atingiu a cama da vítima - Foto: TNOnline

O estado de saúde do morador de Apucarana, de 39 anos, que sofreu graves queimaduras após um celular explodir enquanto o aparelho carregava na tomada é "gravíssimo". Segundo o novo boletim médico divulgado nesta quinta-feira (20) pelo Hospital Universitário (HU) de Londrina, o paciente está intubado na Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) da instituição. O homem teve aproximadamente 43% do corpo atingido pelo fogo.

-LEIA MAIS: Saiba como carregar o celular com segurança após acidente grave em Apucarana

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O acidente ocorreu na noite da última segunda-feira (17), na residência da vítima, localizada na Rua Manoel Bernardo dos Reis, no distrito de Vila Reis. O homem utilizava o aparelho conectado à rede elétrica quando houve um princípio de incêndio. As chamas se espalharam rapidamente, atingindo as roupas do paciente e a cama em que ele estava.

A situação só não tomou proporções maiores devido à intervenção rápida de um vizinho. O segurança Francisco Marcílio Batista, que estava no quintal ao lado, ouviu os gritos de socorro, visualizou as labaredas pela janela e utilizou uma mangueira de jardim para apagar o fogo no corpo da vítima e conter o foco no quarto, evitando que as chamas chegassem ao forro de madeira.

Após a ação do vizinho, o socorro especializado chegou ao local. O atendimento à ocorrência mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, que enviou dois caminhões de resgate para garantir o controle total do cenário. Os socorristas realizaram os primeiros socorros e encaminharam o homem inicialmente ao Hospital da Providência, em Apucarana.

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Contudo, devido à extensão e à severidade das lesões, ele precisou ser transferido ainda na segunda-feira para o centro de referência em queimados do HU de Londrina, onde a equipe médica segue monitorando o caso de forma ininterrupta.

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acidentes com celular Apucarana queimaduras segurança eletrônica
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