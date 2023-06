Morador de Apucarana faz apelo para encontrar carro furtado no centro

A onda de furto de veículos está crescendo em Apucarana, norte do Paraná. Nessa quinta-feira, dia 15 de junho, por exemplo, mais um automóvel foi levado e isso deixou um morador da cidade, que é dono do carro, no prejuízo.

A vítima estacionou seu veículo, um Fiat Uno, na Rua Galdino Gluck Junior no centro de Apucarana. O homem saiu para resolver alguns problemas e ao retornar levou um susto, pois seu bem não estava no local em que ele havia deixado.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada para atender o caso. Os militares conversaram com o dono do Uno e o orientaram a fazer um boletim de ocorrência.

Uma câmera de segurança registrou o suspeito do crime momentos de furtar o carro. Veja:

A família da vítima entrou em contato com a redação do TnOnline e pediu ajuda para recuperar o automóvel. A placa do carro é ADY-2449, e quem tiver qualquer informação sobre pode entrar em contato através do número (43) 99695-1324.

Foto por Arquivo pessoal A família pede ajuda para recuperá-lo

