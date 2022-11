Morador de Apucarana é preso após dar soco no rosto da esposa

Da Redação

Segundo o relatório da PM, ela precisou ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa)

Um homem, de 30 anos, foi preso na noite deste sábado (12), no Centro de Apucarana, após agredir a esposa, de 30 anos, com um soco no rosto.

A Polícia Militar (PM) esteve no local e conversou com a mulher. Ela disse que seu marido desferiu um soco em seu rosto, causando uma lesão no olho e um corte no lábio. Segundo o relatório da PM, ela precisou ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) para receber cuidados médicos e ficar em observação.

-LEIA MAIS: Mulher de Apucarana leva cabeçada do marido e foge de casa com filhos

Diante dos fatos, a PM prendeu o agressor e o encaminhou para a 17ª Subdivisão Policial (SDP) para que ele fique à disposição da justiça. Os filhos do casal, dois meninos de sete e dois anos, ficaram sob os cuidados da vizinha da família. A vítima foi orientado pela equipe policial.

