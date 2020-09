Morador de Apucarana é multado em R$ 6 mil por mutilação de aves silvestres - TNOnline

Continua após publicidade

O Batalhão Ambiental, da Polícia Militar, multou Em R$ 6 mil, neste sábado (8), um homem por mutilação de aves silvestres. O atendimento à denúncia aconteceu em um cativeiro na localidade da Vila São Carlos, em Apucarana.

A equipe foi até o endereço e constatou 2 aves Maritacas que eram criadas soltas em poleiros. No entanto, ambas estavam com a asas direitas cortadas.

De acordo com o boletim, o responsável não apresentou autorização do órgão ambiental competente, desta forma as aves foram apreendidas e o autor conduzido até a sede do pelotão para a confecção do TCIP e elaboração do auto de infração ambiental pelo crime de ferir animal silvestre com mutilação de uma de suas asas.