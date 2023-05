Morador de Apucarana é atingido por tiro ao testar arma

Da Redação

O rapaz procurou socorro na UPA

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi chamada para comparecer na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no começo da noite de domingo (30), pois um homem havia procurado socorro após ser atingido por um tiro no pé.

O rapaz contou que foi testar uma espingarda de ar comprimido, atirou em um cano, o 'chumbinho' ricocheteou e acertou seu pé direito, ficando alojado, bem visível no raio-x realizado, sendo medicado e liberado para se recuperar em casa.

A PM orientou o homem e registrou a ocorrência.

