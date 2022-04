Da Redação

Morador de Apucarana denuncia som alto em barzinho

Um morador da área central e gastronômica em Apucarana, acionou a Polícia Militar (PM), na noite desta segunda-feira (4), após relatar que um barzinho localizado nesta região estava com o som alto.

Ao chegar no local, a PM conversou com um grupo de aproximadamente 30 pessoas, que estava conversando e cantando alto, além de ter ainda alguém tocando violão. A equipe conversou com o dono do estabelecimento.

O solicitante afirmou aos policiais que deseja representar por perturbação do sossego alheio contra o local. Os envolvidos foram orientados quanto aos procedimentos cabíveis.