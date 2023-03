Morador de Apucarana chega em casa, encontra ladrões e é baleado

Da Redação

O morador de uma casa, localizada na Rua Professora Ercília Maciel, região do Bairro da Igrejinha, em Apucarana, norte do Paraná, foi baleado por ladrões que estavam no interior da residência. Equipes da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas no final da manhã desta sexta-feira (31).

O homem contou à polícia que o alarme da casa dele disparou, então foi até a residência para ver o que estava acontecendo. Ao chegar, encontrou a janela quebrada, ao entrar, foi surpreendido pelos ladrões.

O morador disse que entrou em luta corporal com os bandidos, então foi baleado. Os criminosos, que já estavam separando objetos da residência, correram após o disparo.

O homem foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital da Providência. A PM realiza buscas pelo bairro.

