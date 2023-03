Morador de Apucarana acorda com veículo batendo em poste; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A testemunha acordou com o barulho do Chevrolet Tracker batendo contra um posto

Um morador da região da Praça das Abelhas, em Apucarana, no norte do Paraná, levou um susto na madrugada deste sábado (18), quando acordou com um carro derrubando um poste em frente à sua casa. A testemunha acordou com o barulho do Chevrolet Tracker batendo contra um poste. Conforme a testemunha que prefere não se identificar, um jovem saiu do carro, aparentemente sozinho, e desceu em direção à Associação Cultural Esportiva Apucarana (Acea).

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Carro bate contra poste na Avenida Jaboti em Apucarana

"Era mais ou menos 4h20 quando a batida ocorreu. Eu e minha esposa levantamos da cama correndo achando que estavam dentro da minha casa. Quando fui olhar, além do motorista, mais dois jovens chegaram em outro veículo. O jovem saiu correndo pro lado da Acea e os outros dois rapazes também foram embora. Pelo que entendi, o menino estava com o carro da mãe ou da avó escondido", relata o morador da região.

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) foi acionada para confeccionar o Boletim de Ocorrência e a Tracker foi guinchada e levada para o pátio do 10º BPM. "Dentro do veículo tinha uma carteira cheia de dinheiro. Não sei se tinha mais alguém com ele, mas todos os airbags abriram após o acidente e o poste ficou destruído. O para-brisa do lado do passageiro também estava quebrado", conta a testemunha que não quis se identificar.

Veja o vídeo:

null - Vídeo por: tnonline





Siga o TNOnline no Google News