Da Redação

Morador da Vila Reis é preso após agredir esposa por 5 horas

Um homem foi preso na noite deste sábado (5), na Vila Reis, em Apucarana, após agredir a esposa durante cinco horas seguidas. De acordo com a Polícia Militar (PM) e a vítima, as agressões começaram por volta das 17 horas e só terminaram em torno das 23 horas, quando a equipe foi chamada.

continua após publicidade .

Quem acionou os policiais foram as vizinhas do casal, que contaram ainda que a vítima fez até xixi na roupa de tanto apanhar. Ainda conforme informações do boletim, o autor xingou a mulher de diversos nomes e ainda a esfregou na parede, deixando uma lesão no braço direito, além de também colocar uma faca de cozinha no pescoço da vítima.

A PM prendeu o homem e o encaminhou para a 17ª Subdivisão Policial (SDP). Na casa do autor, os policiais apreenderam uma faca de cozinha e um facão com bainha.