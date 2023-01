Morador chama PM após encontrar estranho dormindo em sua garagem

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ocorrência foi registrada na Vila Nova, em Apucarana

Um morador da Vila Nova, em Apucarana, norte do Paraná, chamou a Polícia Militar (PM) na noite de sábado (14), por volta das 20h30, depois que percebeu que um estranho havia invadido sua residência, localizada na Rua Dedalos, e dormido em um banco que fica na garagem.

continua após publicidade .

Uma equipe policial, portanto, deslocou à casa e tentou conversar com o indivíduo, que, segundo a PM, acordou, se levantou, saiu da residência e se sentou na calçada. Ao ser questionado pelos policiais, o homem apenas dizia falas desconexas, como "batalhão" e "exército", quando perguntado onde morava, por exemplo.

-LEIA MAIS: Durante refeição, mãe acerta filho com faca em Apucarana; PM é chamada

continua após publicidade .

Após a tentativa de conversa por parte da equipe, o homem voltou a dormir. Diante da situação, a polícia acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou o invasor à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.

Segundo o morador do local, ele havia saído com sua esposa e fechou o portão, mas não colocou o cadeado impedindo de acessar o quintal. Na casa estava seu cunhado, que é acamado e não teve contato visual com o invasor. Os moradores informaram que nada foi furtado e danificado. Eles preferiram não representar contra o homem.

Siga o TNOnline no Google News