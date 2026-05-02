Morador bate na mulher ao pegar mensagens do ex no celular dela em Apucarana

Uma mulher de 32 anos apanhou do companheiro na madrugada deste sábado (02), por volta das 0h45, no Loteamento Residencial Jaçanã, em Apucarana (PR). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM).

📰 LEIA MAIS: Carro é arrastado pela chuva em rua do Interlagos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a PM, a vítima relatou que o homem, de 31 anos, chegou à residência com sinais de embriaguez e iniciou uma discussão alegando ter visto mensagens de um ex-companheiro no celular dela.



📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



De acordo com o boletim de ocorrência, durante o desentendimento, o autor disse que deixaria o local levando o veículo da família. Ao tentar impedir a saída, a mulher foi atingida na cabeça com um capacete e caiu ao solo, sendo socorrida pela mãe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após as agressões, o homem fugiu em uma motocicleta Honda Twister preta. A vítima informou que não sabia a placa do veículo.

Questionada sobre atendimento médico, a mulher disse não necessitar de encaminhamento naquele momento. A Polícia Militar realizou buscas, mas o suspeito não foi localizado.

Mãe da vítima nega os fatos

A mãe da vítima procurou a redação do TNOnline para esclarecer os fatos. "Não existe isso de mensagem no celular, ele chegou bêbado e queria sair de carro. Minha filha tentou impedir e ele a agrediu, acho importante esclarecermos isso", disse.