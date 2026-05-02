Morador bate na mulher ao pegar mensagens do ex no celular dela em Apucarana
Mulher apanhou de capacete após seu companheiro flagrar as mensagens no celular; agressor fugiu de moto antes da PM chegar
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Uma mulher de 32 anos apanhou do companheiro na madrugada deste sábado (02), por volta das 0h45, no Loteamento Residencial Jaçanã, em Apucarana (PR). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM).
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Segundo a PM, a vítima relatou que o homem, de 31 anos, chegou à residência com sinais de embriaguez e iniciou uma discussão alegando ter visto mensagens de um ex-companheiro no celular dela.
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De acordo com o boletim de ocorrência, durante o desentendimento, o autor disse que deixaria o local levando o veículo da família. Ao tentar impedir a saída, a mulher foi atingida na cabeça com um capacete e caiu ao solo, sendo socorrida pela mãe.
Após as agressões, o homem fugiu em uma motocicleta Honda Twister preta. A vítima informou que não sabia a placa do veículo.
Questionada sobre atendimento médico, a mulher disse não necessitar de encaminhamento naquele momento. A Polícia Militar realizou buscas, mas o suspeito não foi localizado.
Mãe da vítima nega os fatos
A mãe da vítima procurou a redação do TNOnline para esclarecer os fatos. "Não existe isso de mensagem no celular, ele chegou bêbado e queria sair de carro. Minha filha tentou impedir e ele a agrediu, acho importante esclarecermos isso", disse.