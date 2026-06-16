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Morador acorda e flagra ladrão armado com faca em seu quarto em Apucarana

Suspeito aproveitou fechadura danificada para invadir residência no Centro; criminoso fugiu com dinheiro e celular

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 08:01:32 Editado em 16.06.2026, 08:01:27
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Morador acorda e flagra ladrão armado com faca em seu quarto em Apucarana
Autor Faca de serra foi usada pelo assaltante - Foto: Imagem ilustrativa

Um homem teve sua casa invadida na madrugada desta terça-feira (16) na Rua Padre Severino Cerutti, na região central de Apucarana. A vítima, que mora sozinha, estava dormindo e acordou com o criminoso dentro do seu próprio quarto, por volta das 4h50.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta terça-feira (16) em Apucarana e região

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Para render o morador, o assaltante utilizou uma faca de serra pega na cozinha da própria residência. Sob graves ameaças, o invasor exigiu dinheiro e fugiu levando um aparelho celular e uma pochete que estava ao lado da cama, onde havia cerca de R$ 600 em espécie, cartões bancários e documentos pessoais.

O criminoso — descrito como um homem baixo, magro e calvo, que vestia roupas escuras — escapou pulando a grade da frente do imóvel. A Polícia Militar (PM) foi acionada pela própria vítima logo após a fuga e iniciou buscas pela região.

Durante o atendimento à ocorrência, o porteiro de um prédio vizinho encontrou a pochete roubada caída na calçada. Dentro dela, o criminoso havia abandonado a faca usada para ameaçar a vítima. A testemunha relatou aos policiais que, momentos antes do assalto, notou o suspeito caminhando pela rua acompanhado de uma mulher, que teria ficado parada em uma esquina próxima, possivelmente dando cobertura à ação.

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Aos policiais, o morador explicou que a fechadura da porta principal da casa estava com defeito e não trancava direito, o que permitiu o acesso fácil do assaltante. Apesar das rondas feitas pelas equipes de segurança nos arredores, os suspeitos não foram localizados. A vítima foi orientada sobre os procedimentos de bloqueio dos cartões e os trâmites investigativos.


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Apucarana assalto a mão armada Crimes na Região invasão domiciliar POLICIA MILITAR segurança
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