Morador acorda com latidos de cachorro e flagra homem furtando bicicletas em sua casa

Ação foi percebida após o cão da família latir e alertar o morador. Polícia Militar fez buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados

Duas bicicletas foram furtadas de uma residência na madrugada desta terça-feira (8), na Rua Topázio, região central de Apucarana. O crime ocorreu por volta das 3h30 e foi percebido pelo morador após o cachorro da família começar a latir, alertando sobre a movimentação atípica no quintal do imóvel. Ao verificar a situação pela janela, a vítima flagrou o momento exato em que um homem não identificado retirava as bicicletas, passando os veículos por cima do muro da casa.

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De acordo com o relato do solicitante à Polícia Militar, a suspeita é de que a ação criminosa tenha sido praticada por dois indivíduos, que fugiram do local levando as bicicletas em direção ao Parque Biguaçu. O morador detalhou aos policiais as características dos bens subtraídos: uma bicicleta da marca Riverside, aro 29, nas cores cinza e verde, com pneus marrons e uma cadeirinha infantil parafusada ao quadro; e uma bicicleta infantil da marca Polak, aro 26, nas cores preta e dourada, equipada com freios a disco.

A equipe da Polícia Militar foi acionada poucos minutos após o crime e realizou patrulhamentos por diversas vias nas imediações do bairro com o objetivo de localizar os criminosos e recuperar os bens furtados. Contudo, apesar das buscas, os suspeitos não foram encontrados. A vítima recebeu as devidas orientações dos policiais militares quanto aos procedimentos legais cabíveis para dar andamento ao caso junto à Polícia Civil.



