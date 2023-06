Monza furtado em Jandaia é encontrado sem as rodas em Apucarana

Um GM Monza com alerta de furto foi localizado pela Patrulha Rural da Polícia Militar (PM), na tarde desta terça-feira (6), em Apucarana, no norte do Paraná. O veículo que estava sem as rodas e a bateria foi abandonado na Estrada Sebastião Piassa, no Contorno Sul.

Segundo a PM, o carro foi furtado na manhã desta terça-feira em Jandaia do Sul, nas proximidades do Fórum da Comarca. Consta no boletim de ocorrências que o proprietário do veículo estacionou no local e quando retornou não encontrou o Monza. Ainda conforme a polícia, o veículo estava com um dos vidros quebrado, o que facilitou o furto.

"Fica a orientação aos motoristas para tomarem mais cuidado nesse sentido de colocar itens de segurança no veículo para evitar furtos. Ou se for esse tipo de situação parecida com o vidro quebrado, evitar deixar estacionado sem deixar alguém cuidando do veículo", orientou o cabo Romeu, da Patrulha Rural.

