A Prefeitura de Apucarana iniciou a montagem da decoração natalina nas ruas, praças e avenidas da cidade, com previsão de conclusão dos trabalhos até o dia 26 de novembro. A abertura oficial do "Natal Luz para Todos os Povos" está marcada para o dia 3 de dezembro, às 19 horas, na Praça Rui Barbosa, com a chegada do Papai Noel, apresentação de cantata pelos alunos da rede municipal e o acendimento das luzes. Segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Francisco de Almeida, a iluminação funcionará diariamente das 19 horas às 5 horas até 8 de janeiro, acompanhada de apresentações artísticas e da caravana A Fantástica Fábrica do Papai Noel.

- leia mais: Mortes no trânsito tem alta em Apucarana nos primeiros dez meses do ano

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com o tema voltado à homenagem aos povos que formaram o município, como italianos, ucranianos, poloneses, japoneses e famílias de diversas regiões do Brasil, a ornamentação abrange pontos estratégicos da área urbana e rural. No Lago Jaboti, será instalada uma árvore de Natal de 20 metros sobre uma plataforma flutuante, cercada por estrelas, cometas, caixas de presentes e símbolos do nascimento de Jesus. Já a Praça Rui Barbosa receberá a casa do Papai Noel, trenó com renas, árvores iluminadas e uma locomotiva interativa com espaço interno para visitação e fotos.

Na Praça Interventor Manoel Ribas (Praça do Redondo), a estrutura contará com uma árvore tecnológica de aproximadamente 10 metros com iluminação programável, uma bota natalina com passagem interna, uma bola iluminada em formato de túnel e arcos decorados com sinos, estrelas e velas. Os enfeites também estarão presentes nas avenidas Ponta Grossa e Curitiba, nas ruas Dr. Munhoz da Rocha e Dr. Oswaldo Cruz, no Paço Municipal, no Monumento Capital Nacional do Boné, em rotatórias, praças de bairros e nos distritos e comunidades de Pirapó, Caixa de São Pedro, São Pedro do Taquara, Vila Reis, Núcleo Habitacional Adriano Correia, São Domingos e Barreiro.

O prefeito Rodolfo Mota destacou que a preparação para o fim de ano integra o esforço de reconstrução da cidade após os estragos causados pelo temporal de 21 de setembro. De acordo com o chefe do Executivo, o município mantém 20 obras em execução ou em fase de projetos e celebra conquistas recentes na área educacional, como o primeiro lugar no Paraná no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), com nota 7,4, o troféu Destaque da Educação 2025 do Tribunal de Contas do Estado e os 25 anos da Educação Integral. Ele ressaltou que o objetivo é promover a integração das famílias e atrair milhares de visitantes da região para fortalecer a economia local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A iniciativa recebeu o apoio das entidades representativas do setor produtivo, que apostam na ambientação para estimular as vendas de fim de ano. O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA), Élio Pinto, afirmou que a decoração resgata o entusiasmo da população, mesmo diante dos gastos extras enfrentados por muitas famílias para reparar danos residenciais provocados pela tempestade de setembro. Na mesma linha, a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Santos Assunção, lembrou que diversos lojistas tiveram fachadas e mercadorias danificadas pelo temporal e apontou que a movimentação nas ruas será fundamental para a recuperação do varejo na data mais importante do calendário comercial.