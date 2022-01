Da Redação

Monsenhor Roberto Carrara retorna para Apucarana; Veja

Após 600 dias vivendo em Jundiaí com a família, o monsenhor Roberto Carrara, ex-pároco da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, voltou a morar em Apucarana, nesta segunda-feira. O padre irá fixar endereço na Paróquia Coração Eucarístico, no Jardim Apucarana. Na chegada, no período da tarde, ele foi recepcionado por fiéis na divisa de Apucarana e Arapongas.

"Estou feliz com essa nova fase. Já estou entrando no carro e voltando para a Cidade Alta. Chego em Apucarana", comentou o padre durante entrevista ao TNOnline.

O padre vai celebrar missas aos domingos e atender confissões durante toda a semana na Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Desde que deixou o cargo na Catedral de Apucarana, no começo de janeiro de 2020, o monsenhor se ausentou da cidade e foi descansar com a família em Jundiaí, interior de São Paulo.

“Como eu saí de casa muito cedo, aos 11 anos, aproveitei esse período para ficar com meu familiares. No entanto, como morei em Apucarana por 51 anos, sabia que um dia voltaria", comemora.

Após ser recepcionado por fiéis e amigos que fez na cidade, padre Carrara seguiu em carreata até sua nova paróquia.

Veja:

