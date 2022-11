Monsenhor Roberto Carrara doa cobertores ao Hospital Materno Infantil

Da Redação

Hospital da Providência Materno Infantil recebeu doação de cerca de 100 cobertores

O Hospital da Providência Materno Infantil recebeu doação de cerca de 100 cobertores entregues por grupo da Catedral Nossa Senhora de Lourdes a pedido do Monsenhor Roberto Carrara, que ao comemorar seu aniversário, pediu que não o presenteassem, mas doassem cobertores para serem utilizados pelas crianças e mamães atendidas na Instituição.

“Ao perguntarem o que estava precisando para receber de aniversário, pensei em procurar uma entidade para realizar doações. Sei que o Hospital destina as doações de cobertores para serem utilizados pelos pacientes atendidos, como também doa para as mamães que tem seus filhos no Materno e não tem condições financeiras para comprar e como sempre trabalho para ajudar esta Instituição e visto o trabalho que ela realiza, escolhemos o Hospital”, afirma o Monsenhor.

De acordo com Irmã Geovana Ramos, diretora geral do Hospital da Providência e Materno Infantil, a contribuição da comunidade faz a diferença para os pacientes atendidos. “Somos imensamente gratos por toda a ajuda que o Monsenhor tem destinado aos pacientes atendidos nos Hospitais e também a todos que contribuíram para deixaram nossos pacientes mais confortáveis e aquecidos em dias frios. Deus abençoes a todos”, agradece Irmã Geovana Ramos, diretora geral do Hospital da Providência e Materno Infantil.

