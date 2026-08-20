Monitorado por tornozeleira é preso vendendo drogas em Apucarana

Ação da polícia apreendeu crack e maconha escondidos na calçada; motocicleta irregular usada na fuga também foi recolhida pelo Detran

Um homem que usava tornozeleira eletrônica foi prisão em flagrante pela Rocam, da Polícia Militar, por tráfico de drogas no final da tarde desta quarta-feira (19), em Apucarana. A prisão aconteceu após o suspeito ser flagrado comercializando entorpecentes e tentar fugir da polícia utilizando uma motocicleta.

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A ocorrência teve início quando policiais, cientes da intensa venda de drogas na região do Michel Soni, fizeram uma aproximação silenciosa a pé, caminhando por uma área de mata. Os agentes conseguiram observar o exato momento em que o suspeito pegou um objeto escondido na calçada, entre dois postes, e entregou a um usuário.

Ao perceber que seria abordado, o homem subiu em uma moto e fugiu em direção à região do Colégio Agrícola. A equipe policial iniciou o acompanhamento e conseguiu interceptá-lo logo em seguida.

Apreensões e irregularidades

Na revista pessoal, foram encontradas duas porções de crack e uma pequena quantia em dinheiro nas mãos do abordado. Após ser questionado, ele indicou o local onde mantinha o restante dos entorpecentes guardado. Retornando ao ponto inicial da ocorrência, a polícia localizou uma sacola plástica contendo mais cinco porções de crack e duas de maconha.

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O detido chegou a afirmar que as substâncias eram para consumo próprio, mas preferiu ficar em silêncio ao ser confrontado sobre a venda presenciada pelos policiais pouco tempo antes. Foi constatado, ainda, que ele é reincidente no crime de tráfico e estava descumprindo as regras do seu monitoramento eletrônico.

Como o homem não possui carteira de motorista e a motocicleta apresentava pendências administrativas, o veículo foi apreendido. O suspeito e os entorpecentes foram encaminhados à delegacia da cidade para o registro do flagrante.