Momento religioso: café com pastores na Prefeitura de Apucarana

O Conselho de Ministros Evangélicos de Apucarana e Região, presidido pelo pastor Sebastião Vieira, da 1ª Igreja Quadrangular de Apucarana, realizou na manhã desta terça-feira (11), a reunião mensal do CMEAR, no salão nobre da Prefeitura de Apucarana. O pedido foi feito pelo conselho e, prontamente, atendido pelo prefeito Junior da Femac.

Trata-se de um evento dentro da campanha “Ore por Apucarana”, explicou o pastor Sebastião Vieira, que esteve acompanhado por vários pastores e lideranças evangélicas. “Nesta reunião o nosso foco foi abençoar todos os secretários e servidores públicos municipais e, enfim, a gestão pública, no sentido de que as metas de obras, serviços e programas sejam alcançadas com sucesso, em favor de toda a comunidade”, comentou o presidente do CMEAR.

O Pastor Vieira agradeceu ao prefeito Junior da Femac, por permitir que a reunião do conselho de pastores fosse realizada pela primeira vez na prefeitura. “É um marco histórico e nós louvamos a Deus por isso”, afirmou o pastor Sebastião Vieira, anunciando que, nos próximos meses o CMEAR poderá realizar suas reuniões em outros espaços.

Durante o evento, com duração de duas horas e meia, o prefeito Junior da Femac apresentou todos os secretários e alguns superintendentes e agradeceu a participação de todos. “Obrigado ao pastor Sebastião Vieira e demais pastores por trazerem à prefeitura essa manhã abençoada”, assinalou Junior da Femac.

