“Momento especial”, diz Dom Carlos sobre título de Cidadão Honorário

No próximo dia 06 de abril, o Bispo da Diocese de Apucarana Dom Carlos José recebe na Câmara de Vereadores, o título de Cidadão Honorário de Apucarana. Na mesma data, Dom Carlos comemora 3 anos de sua posse como Bispo da Diocese.

“É uma alegria muito grande receber este reconhecimento. Desde o dia em que eu fui nomeado pelo Papa Francisco como Bispo, tenho Apucarana em meu coração. É gratificante poder servir a esta cidade e toda a Diocese, fico honrado que agora haja esse reconhecimento oficial, me tornando cidadão de Apucarana. O coração já era, por amor e dedicação a cidade onde fui enviado e resido, e agora, com reconhecimento oficial”, disse.

Segundo ele, esta é a segunda vez que recebe a honraria. Dom Carlos também recebeu o título de cidadão no município de Lençóis Paulista, cidade onde atuou por muitos anos. Agora, ele descreve como ‘momento especial’ o reconhecimento na cidade de Apucarana.

“A cidade de Apucarana é um polo, há mais de 7 décadas, então, estar a frente da Diocese é um trabalho intenso, cuidando de todo o Vale do Ivaí e região, trabalho que só é possível de realizar, graças aos nossos queridos sacerdotes, presentes nos 36 municípios que compõe a Diocese. Toda população é convidada a participar deste momento especial. A minha gratidão a todos os vereadores de Apucarana, porque foi aprovado de forma unânime e aos que propuseram Moisés Tavares e Marcos da Vila Reis, a quem agradeço a delicadeza do reconhecimento e do gesto”, finaliza Dom Carlos.