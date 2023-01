Molina assume presidência da Câmara de Apucarana; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em sessão solene realizada na manhã desta segunda-feira (2), a Câmara Municipal de Apucarana empossou a nova Mesa Executiva que vai dirigir o Legislativo nos próximos dois anos, ou seja, no biênio 2023/2024. A sessão de posse foi dirigida inicialmente pelo então presidente Franciley Preto Godói Poim (PSD). Assista a entrevista abaixo.

continua após publicidade .

Na condição de presidente eleito da Casa, assumiu o vereador Luciano Augusto Molina Ferreira (PL), o Professor Molina, que já foi dirigente do Legislativo no biênio 2019/2020. Ele tem como vice o vereador Tiago Cordeiro de Lima (MDB); como primeiro secretário o vereador Rodrigo Recife (União Brasil); e como segundo secretário o vereador Mauro Bertoli (União Brasil.

A sessão foi prestigiada por diversas autoridades do município, entre elas, o prefeito Junior da Femac (PSD), vice-prefeito Paulo Sérgio Vital (PSD), o diretor do Fórum de Apucarana, juiz Oswaldo Soares Neto, o comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, tenente coronel Marcos José Facio, além de secretários municipais e lideranças políticas, empresariais e comunitárias.

continua após publicidade .

Ao assumir o cargo, Molina manifestou a sua disposição de desenvolver um trabalho em harmonia com todos os poderes constituídos, ou seja, Legislativo, Executivo e Judiciário, buscando sempre cooperar com o cidadão e a cidadã de Apucarana. E que, como presidente da Casa, estará sempre aberto para receber sugestões que venham contribuir com o progresso de Apucarana.

Na administração do Legislativo, Molina disse que vai fazer o mesmo que fez na sua primeira gestão, sempre buscando inovações que levem à eficiência administrativa. Para 2023, inclusive, sua prioridade é trabalhar em cima do painel eletrônico para dar mais transparência e visibilidade nas votações.

Sobre sua maneira de dirigir os trabalhos em plenário, Molina observa que a Câmara é um parlamento com ideias divergentes, mas que espera muito respeito entre os vereadores.

“O fato de você divergir de uma opinião não significa que você precisa ter falta de respeito com o outro e é isso que vamos cobrar dos vereadores e da vereadora, para que tenhamos um plenário harmônico” continua após publicidade . - Professor Molina, presidente da Câmara

O prefeito Junior da Femac cumprimentou o novo presidente, demais membros da Mesa Executiva e todos os vereadores que compõem o Legislativo. Ele lembrou que Molina foi presidente da Câmara ainda na sua primeira gestão de prefeito. Segundo ele, Molina o ajudou muito nos dois primeiros anos iniciais como prefeito, quando ainda estava aprendendo a administrar um município da importância e referência que tem no Paraná, ainda mais substituindo o ex-prefeito Beto Preto (PSD), que deixou o cargo para ser secretário estadual da Saúde.



Junior da Femac considera que Executivo e Legislativo têm feito uma grande parceria que tem resultado no desenvolvimento de Apucarana. “Esta união que foi inaugurada em Apucarana quando o Beto Preto chegou na Prefeitura tem feito a diferença”, disse, manifestando sua convicção de que esse trabalho conjunto, esse diálogo permanente e essa união vão continuar com a nova Mesa Executiva, como era com o vereador Poim. “Vamos continuar trabalhando todos unidos por essa paixão, por essa causa que se chama Apucarana, essa é a nossa bandeira”, afirmou. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

















Siga o TNOnline no Google News