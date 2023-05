Moisés Tavares usa redes sociais para se aproximar da comunidade

Da Redação

Moises Tavares, vereador em Apucarana

O vereador de Apucarana, Moisés Tavares (Cidadania), mantém um forte trabalho de comunicação nas redes sociais. Além de interagir com eleitores, ele também usa o espaço virtual para prestar contas do seu primeiro mandato. Em sua atuação no Legislativo, o apucaranense se classifica como “independente”.

Formado em publicidade e propaganda, com especialização em comunicação e política, o vereador defende que as redes sociais são um instrumento de contato dinâmico com o público. “A prestação de contas deve ser permanente. O vereador representa a população e está a serviço dela. Nada mais justo que esse representante apresente para àqueles que o escolheram e para toda população o trabalho que foi realizado”, assinala.

Na prestação de contas de seu segundo ano de mandato publicada nas redes, o vereador revela que apresentou 197 indicações de matérias legislativas, 24 requerimentos, 8 projetos de lei e 2 projetos de lei complementar. O vereador usa a ferramenta também para explicar à população como funciona a política no contexto municipal, até para esclarecer sobre o papel do vereador que tem a função de fiscalizar e legislar.

Por ser um defensor da comunicação, Moisés acredita que as redes sociais são importantes para levar informação à população. “É obvio que dependemos da comunicação institucional e oficial, como rádio, jornal e sites (de notícias), que têm essa missão de informar à população, mas hoje todo mundo tem condições de ser um meio de comunicação, desde que a ferramenta seja usada com responsabilidade e respeito”, assinala.

Mesmo se apresentando como um vereador “independente”, de oposição ao atual grupo político que está na administração municipal, Moisés afirma que apoia e aprova projetos que beneficiam o interesse coletivo. “É comum os políticos terem seus posicionamentos, ser contra ou a favor. Hoje, sou um vereador de oposição, mas isso não quer dizer que sou contra os projetos. Todas as matérias do Executivo que vieram eu aprovei, questionando e sugerindo algumas questões, mas o que eu vejo que não atende ao interesse coletivo de fato, não tenho problema em me opor”, completa o vereador. null - Vídeo por: Reprodução

