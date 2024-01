Moisés Tavares recebe alta após três dias no hospital com dengue

Siga o TNOnline no Google News

O vereador Moisés Tavares Domingos (Cidadania), de Apucarana, recebeu alta na noite de quarta-feira (10) após permanecer três dias internado com dengue no Hospital da Providência.

Na última quarta-feira (3), ele apresentou os primeiros sintomas da doença e, na quinta-feira (5), procurou atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) Bolívar Pavão, do Jardim América, onde permaneceu até as 19 horas, com encaminhamento para exames.

Confirmado o diagnóstico, Moisés Tavares, de 38 anos, permaneceu em casa de repouso. No entanto, no início da noite de domingo (7), o vereador apresentou piora nos sintomas e também sangramentos. Por isso, procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por triagem e atendimento até a madrugada de segunda-feira (8). Na sequência, acabou encaminhado pela própria UPA para internação no Hospital da Providência.

Após exames e estabilização das plaquetas, o vereador foi liberado e vai concluir a recuperação em casa.

