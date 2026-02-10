Moisés Tavares destaca produtividade da Câmara e projeta "ano promissor"





A Câmara Municipal de Apucarana realizou, nesta segunda-feira (9), a segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Apucarana em 2026. O vereador Moisés Tavares (PP) apresentou um balanço dos trabalhos, classificando o encontro como fundamental para dar vazão a projetos e requerimentos que estavam represados nas comissões desde o ano anterior.

O parlamentar explicou que a extensão da sessão foi necessária para organizar o fluxo de trabalho. "Essa como sessão ordinária, ter sido a primeira para discussão de matérias, de requerimentos, projetos de leis, ela foi muito longa, porque muitas matérias ainda estavam desde o ano de 2025. Matérias que estavam paradas nas comissões, alguns requerimentos, alguns projetos de leis que não tinham sido pautados", afirmou Tavares.

Durante a sessão, o vereador pontuou avanços em áreas estratégicas. Na educação, destacou a iminente entrega de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) em bairros como Afonso Camargo, Sanches dos Santos e Catuaí. Já na segurança, a pauta central foi a regulamentação de entregas em condomínios para prevenir crimes. "Nós precisamos dar uma segurança porque o número só aumenta, né, de pessoas que consomem, por exemplo, aplicativos para pedir qualquer tipo de entrega", observou.

Vereador Moisés Tavares - Foto: Arquivo TNOnline Vereador Moisés Tavares - Foto: Arquivo TNOnline

Para 2026, a perspectiva de Tavares é de um ano de grandes realizações infraestruturais, o que exigirá agilidade do Parlamento. Ele ressaltou que a interlocução com o prefeito Rodolfo Mota é constante para garantir que os projetos não fiquem travados em burocracias internas.

"A nossa comunicação com o prefeito Rodolfo está bastante próxima com relação aos grandes projetos, às obras que precisam acontecer e muitas delas precisam passar aqui pela Câmara Municipal. Então a gente precisa estar sempre pronto, né, para poder agilizar os pareceres, agilizar as nossas discussões", projetou o vereador.

Moisés Tavares encerrou reforçando o papel fiscalizador e propositivo da Casa, especialmente em temas como o abastecimento de água. Ele cobrou que os investimentos anunciados pela Sanepar se traduzam em melhorias reais para a população, que voltou a sofrer com interrupções no serviço recentemente.

