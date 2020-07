Modernização da iluminação no Residencial Interlagos é concluída

Continua após publicidade

As antigas luminárias de vapor de mercúrio foram substituídas por novas de vapor metálico no Residencial Interlagos. O trabalho de modernização foi concluído e o bairro conta agora com 383 luminárias nas potências de 100 e 150 watts.

Ao vistoriar o serviço neste final de semana, o prefeito Junior da Femac anunciou os próximos bairros que serão atendidos com a modernização da iluminação pública. “A equipe contratada pela Prefeitura iniciará nesta semana os trabalhos no Parque Bela Vista e atenderá também o Recanto Mundo Novo e o Núcleo Habitacional Vale Verde”, informa Junior da Femac.

O prefeito lembra que as melhorias fazem parte de um pacote de obras, no valor de R$ 2,6 milhões, assinado antes do início das medidas de enfrentamento ao coronavírus. “Há cerca de 15 dias, concluímos a modernização em diversos bairros da zona leste, atendendo ao Jardim Colonial, jardins Aviação e Santos Dumont, residenciais Jaçanã, Sumatra I, II e III e Jardim Santiago”, cita Junior da Femac.

De acordo com Lafayete Luz, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), os recursos são oriundos da Contribuição de custeio da iluminação pública (Cosip). “O contrato prevê, ao todo, a troca de 4.133 luminárias ultrapassadas de vapor de mercúrio e de vapor de sódio, por novas vapor metálico e também de tecnologia LED, em diversos bairros e área central de Apucarana”, informa Lafayete.

Os serviços no Parque Bela Vista iniciaram nesta segunda-feira (15/06), onde as antigas serão substituídas por de valor metálico. “O prefeito também solicitou nesta etapa a inclusão do Recanto Mundo Novo e do Vale Verde, onde também promoveremos melhorias na iluminação pública”, reitera Lafayete.

Na sequência, seguindo o cronograma de ações, a equipe deverá realizar também substituição de luminárias em toda a extensão da Rua Cristiano Kussmaul (64 unidades) e na Rua Nova Ukrânia (121 unidades), implantando “super lâmpadas” de tecnologia LED com potência de 190 watts.

Foto: Reprodução