Modelo de Apucarana compartilha foto com Natália do BBB22

A criadora de conteúdo e conscientizadora do vitiligo Barbarhat Sueyassu, de Apucarana, compartilhou uma foto com a sister Natália, participante do Big Brother Brasil 2022, nesta terça-feira (15), relembrando uma campanha publicitária em que as duas participaram.

A apucaranense, que se destaca nas redes sociais com mais de 76 mil seguidores, também esclareceu aos internautas recentemente sobre um comentário feito ex-participante Bárbara, eliminada nesta terça (15) com 86% dos votos do público, durante o quarto paredão da casa mais vigiada do Brasil, sobre o vitiligo.

"Oi, manchinhas! Neste vídeo eu abro uma discussão acerca da fala da Bárbara interpretando o discurso do apresentador Tadeu com o vitiligo e o jeito de Natália. Será que a fala dela sobre o assunto foi abordada corretamente?", questiona a apucaranense.

Matéria escrita por Fernanda Neme.

Veja o vídeo postado pela conscientizadora:

