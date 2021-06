Modelo de Apucarana com vitiligo participa de campanha

Continua após publicidade

"Realizei um sonho de infância de poder ser a minha própria Barbie", escreveu a criadora de conteúdo e conscientizadora do vitiligo Barbarhat Sueyassu, de Apucarana, após participar da campanha de grife de roupas femininas Planet Girls For You, em parceria com a marca das bonecas mais queridas do mundo.

A apucaranense escreveu ainda que este mês é da conscientização do vitiligo e que foi uma realização poder representar pessoas com a mesma doença durante a ação. "Diversidade, estilo, tendência e muito rosa na nova coleção Planet Girls x Barbie. Foi e está sendo incrível participar desse projeto e estrelar essa campanha com esse time lindo", acrescentou.

Talento de casa

Barbarhat, de 25 anos, foi diagnosticada com vitiligo, doença caracterizada pela perda da coloração da pele, ainda na infância, aos quatro anos. Porém, não deixou que a doença impedisse suas aspirações. Ela é formada em Psicologia, mas atua como criadora de conteúdo. Ela soma mais de 78 mil seguidores em seu Instagram e já integrou campanhas publicitárias de marcas como Ipanema, Havaianas e Natura, além de participar do programa Teleton, no SBT.