Da Redação

A estilista e artista plástica de Apucarana Mônica Ishiba está estampando as paredes externas da loja Espaço BK com as cores e desenhos de sua nova coleção de verão. As peças estarão disponíveis na loja a partir de novembro.

Segundo a artista, a coleção foi inspirada no oriente. "Essa coleção foi inspirada na terra do sol nascente, tem uma essência oriental, que é parte da minha história. Cores e estampas são uma marca registrada do meu trabalho, na verdade a Ticantê é uma marca voltada para estampas e eu quis trazer essas cores para o verão", disse Mônica.

Nas paredes externas da loja, foi pintada uma galeria de arte, retratando pessoas vendo as cores e estampas da coleção. A estilista conta que fez cada desenho nos tecidos das roupas, como se fosse uma tela. "Eu pintei cada estampa, coloquei como se fosse uma tela, desenhei, pintei, pra quando as pessoas vestirem a roupa, elas se sentirem vestindo uma obra de arte", considerou.

Assista a entrevista completa:

Moda é arte: Mônica Ishiba estampa loja com nova coleção - Vídeo por: tnonline