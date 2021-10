Moda, beleza, gastronomia e arte: Pátio BK é inaugurado

Da Redação

Nesta sexta-feira (1º) foi inaugurado o Pátio BK, espaço que une moda, beleza, gastronomia e arte bem no centro de Apucarana, na Rua Coronel Luiz José dos Santos, no bairro 28 de Janeiro. O espaço conceito é inovador e foi planejado pensando em ofertar uma experiência diferenciada aos frequentadores.

A idealizadora do Pátio BK é Odila Gasparotti. Ela, em parceria com outros empresários, coordenou a criação do novo empreendimento que vai ofertar serviços diferentes em um mesmo local. Intimista e acolhedor, o espaço foi planejado para se tornar referência.

No Pátio BK o visitante pode ter acesso a cuidados de um salão de beleza, loja de sapatos, cafeteria, além da tradicional do Espaço BK, loja tradicional de Apucarana que sempre foi referência em moda e lançamento de tendências.

“É um sonho realizado e agradeço a todos que abraçaram essa ideia comigo. Aqui é um lugar muito especial, onde criei meu filhos, aqui tem uma jabuticabeira que foi meu pai que plantou e vai fazer parte do nosso pátio. A ideia é agregar pessoas, e aqui encontrei outra família que são meus amigos que toparam fazer esse investimento, estou muito feliz", disse a empresária Odila.

Segundo Odila, o espaço também será aberto a reuniões, encontros e pequenos eventos artísticos. A ideia, diz ela, foi criar um espaço com perfil diferenciado e de conexão com pessoas. Tanto é que até os pets tem espaço no Pátio BK.

Integram o empreendimento, as empresárias Patrícia Marques Garcia, da Mezzon, loja de sapatos, Meirelles Rigon e Taís Moura Abrahão, da Casadinhos Ateliê, além do cabeleireiro Paulo César Dos, com Loft Paulo Cesar, com serviços de beleza.

Além de empresários, amigos e familiares, participaram da inauguração, o prefeito de Apucarana Junior da Femac e sua esposa Carmem Lúcia Izquierdo Martins. “Apucarana é repleta de mulheres empreendedoras e estão de parabéns”, disse a primeira-dama.

"Esse lugar tem uma energia boa e que Apucarana merece um local como esse", comentou o prefeito.

Veja a transmissão ao vivo da inauguração: