Mochila jogada em quintal de casa mobiliza PM de Apucarana

A equipe foi até a casa e encontrou a mochila

Uma pessoa que mora na Rua Dr. Oswaldo Cruz, no centro de Apucarana, chamou a Polícia Militar (PM) após ficar com muito medo de uma mochila que foi jogada no quintal, por volta das 14h57 desta segunda-feira (27).

A pessoa contou para a PM que viu quando um rapaz usando máscara e luvas jogou a mochila, ela saiu correndo, com medo do que pudesse ter dentro e chamou a PM.

A equipe foi até a casa e encontrou a mochila. Dentro, de acordo com os policiais, estavam peças de roupas sujas, um roteador quebrado e uma sacola com bananas podres.

A PM jogou a mochila em uma lixeira e tranquilizou a pessoa moradora da residência.

Outra ocorrência:

PM de Apucarana prende jovem que comprou moto furtada

Um jovem, de 19 anos, foi levado para a delegacia após ser flagrado conduzindo uma moto furtada, em Apucarana, por volta das 23h15 desta segunda-feira (27). De acordo com a Polícia Militar (PM), o rapaz disse que comprou a Sundown/Max 125 após ver um anúncio no Facebook .

A PM realizava patrulhamento pela Rua Eurico Gaspar Dutra, no Jardim Trabalhista e abordou dois jovens, ambos de 19 anos e com passagens pela polícia. Nada de ilícito foi encontrado com eles, porém, a moto estava com alerta, pois foi furtada no dia 11/2.

