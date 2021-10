Da Redação

Mochila com celulares e tablets usados é encontrada

Um homem, de 58 anos, encontrou neste domingo (3), uma mochila abandonada com diversos celulares, tablets e outros objetos dentro do seu barracão localizado no Jardim Apucarana, e acionou a Polícia Militar.

De acordo com o solicitante, o local está em construção e durante vistoria achou a bolsa do tipo escolar, da marca FMC Sport, com quatro celulares usados da marca Samsung, três celulares usados da Motorola; um celular usado da LG, um celular usado da marca Bak, um tablet usado da Multilaser, um tablet usado marca Stille Tec, um perfume Men Only, do O Boticário, um jogo de ferramentas profissional de comunicação.

De acordo com o boletim, todos os aparelhos eletroeletrônicos tinham na sua parte posterior adesivos, constando os seus defeitos e avarias, dando a entender que foram subtraídos de uma loja de assistência técnica. Porém, ainda conforme os policiais, no relatório de ocorrências não foi localizado nenhum fato referente ao ocorrido e nos aparelhos não havia telefone para contato.

O solicitante foi orientado e os objetos foram apreendidos e entregues na 17a SDP.